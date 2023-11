XV de France : Galthié lâche des indices sur ses nouveaux «ovnis»

Axel Cornic

Avec ce nouveau quadriennat, Fabien Galthié pourrait intégrer du sang neuf dans le XV de France, avec le vivier tricolore qui regorge de talents. C’est évidemment le cas du deuxième-ligne Emmanuel Meafou, récemment naturalisé français, mais également pour Hugo Reus ou encore Loïc Guérois.

L’échec e la Coupe du monde est toujours difficile à digérer, mais c’est un nouveau cycle qui s’ouvre pour le XV de France et les observateurs sont surtout excités de voir les nouveaux visages qui pourraient intégrer l’équipe. Et la liste est longue...

Enfin l’arrivée de Meafou

Lors de sa dernière conférence de presse, Fabien Galthié a commencé à évoquer les possibles postulants et évidemment, il s’est arrêté sur le phénomène Emmanuel Meafou. « C’est un joueur essentiel au Stade toulousain, un joueur au potentiel reconnu par tout le monde, en Top 14 et en Coupe d’Europe. On va voir s’il peut basculer sur le niveau international, mais il est bien parmi les meilleures deuxième-ligne côté droit » a lâché le sélectionneur du XV de France.

Reus, la grosse cote ?