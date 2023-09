XV de France : Fan de l’OM, il fait une annonce qui ne va pas plaire au PSG

Thibault Morlain

Cadre du XV de France et actuellement avec le groupe de Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde de rugby, Gaël Fickou est également un grand fan de football. Le joueur de l’équipe de France ne cache d’ailleurs pas sa passion pour l’OM. Et voilà qu’il a fait une confidence qui risque de ne pas plaire au PSG, qui est en quête d’un premier sacre en Ligue des Champions depuis plusieurs années maintenant.

A quelques heures de disputer le 3ème match de la Coupe du monde de rugby avec le XV de France face à la Namibie, Gaël Fickou a parlé… de sa passion pour le football et l’OM. Dans des propos accordés au Parisien , le joueur de Fabien Galthié est revenu à la genèse de tout cela, confiant : « J’ai commencé tout petit par le foot. J’étais fan de l’OM forcément. On allait au Vélodrome de temps en temps. L’ambiance était dingue. C’était les années Mamadou Niang, Drogba, Ribéry, Djibril Cissé… Les plus belles années ».

D’ailleurs, à propos de sa passion pour l’OM, Gaël Fickou a également expliqué : « J’ai toujours gardé intacte ma passion pour le foot. Évidemment, aujourd’hui, même si je suis copain avec Basile Boli et régulièrement invité au Vélodrome, il m’est compliqué d’aller voir un match à Marseille en étant basé sur Paris, d’autant que l’on joue pratiquement tous les week-ends en Top 14 ou en Coupe d’Europe. Je me console en allant assister quand je le peux à une grande affiche au Parc des Princes ».

« J’aimerais que l’OM reste à jamais le seul à avoir décroché une étoile en Ligue des champions »