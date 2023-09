Écarté par le XV de France, Bernard Laporte sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il n'a pas reçu d'invitation pour assister au match d'ouverture de la Coupe du monde entre le XV de France et les All Blacks, Bernard Laporte est sorti du silence. Et si l'ancien président de la FFR regrette un «manque d’élégance», il affirme surtout qu'il veut que tout le monde soit derrière les hommes de Fabien Galthié.

Huit mois après sa démission de la présidence de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte était le grand absent du match d'ouverture du XV de France à la Coupe du monde face aux All Blacks. Condamné le 13décembre 2022 à deux ans de prison avec sursis pour corruption en faveur du président de Montpellier Mohed Altrad, l'ancien président de la FFR regrette le manque d'élégance de la Fédération qui ne lui pas envoyé d'invitation. Mais Bernard Laporte reste pour autant un grand supporter du XV de France et souhaite éviter la polémique pour que l'on braque les projecteurs sur les hommes de Fabien Galthié.

«Ça manquait d’élégance, de classe, de respect»

« Ça manquait d’élégance, de classe, de respect mais ce n’est pas grave. Moi, ce que je voulais, c’est que cet événement soit grandiose. Donc je ne veux surtout pas faire de polémique. Vous savez, ce qui m’a fait plaisir, c’est lorsque je suis allé au Vélodrome (de Marseille) voir deux matches lors du premier week-end (Angleterre – Argentine, Afrique du Sud – écosse). Je disais à mes amis: «Je suis toujours entré partout par le tapis rouge, je veux aller maintenant au stade comme tout le monde.» Et ça a été compliqué le samedi! Les gens m’arrêtaient sans cesse pour me dire : "Merci Bernard." Ça m’a fait super plaisir. Je préfère ça qu’une polémique qui me mette en avant. C’est la Coupe du monde qu’il faut mettre en avant », explique-t-il dans les colonnes du Midi-Libre avant d'assurer qu'il se met en retrait volontairement.

Laporte veut «qu’on parle du XV de France»