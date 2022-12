XV de France : Fabien Galthié perd un sacré bonhomme à ses côtés

La rédaction

Après la Coupe du Monde 2023, le XV de France dira adieu à un membre important du staff de Fabien Galthié. Thibault Giroud, directeur de la performance, rejoindra l’UBB la saison prochaine.

Alors que l’année 2022 du XV de France vient de se terminer après une incroyable série de victoires consécutives, le staff de l’équipe devrait être bouleversé après la Coupe du monde en 2023. Si Fabien Galthié a pris les rênes des Bleus en 2019, le sélectionneur a été accompagné de Thibault Giroud jusqu’à présent.



Après avoir essayé plusieurs sports et même participé aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002 en bobsleigh, il devient préparateur physique dans le monde du rugby et collabore déjà aux côtés de Galthié à Toulon entre 2017 et 2018, avant de le rejoindre en Equipe de France. Mais l’aventure pour Thibault Giroud se terminera après le Mondial l’année prochaine.

Un homme de confiance

Il fallait s’y préparer mais Fabien Galthié va voir le départ de quelques éléments de son staff l’année prochaine. De très bons éléments surtout. Présent dans l’encadrement tricolore pour préparer la Coupe du monde 2019, Thibault Giroud est finalement nommé directeur de la performance pour épauler le sélectionneur des Bleus.



Avec son expérience de sportif de haut niveau et de préparateur physique, il a convaincu en Equipe de France et il a logiquement contribué au renouveau de cette nation sur le devant de la scène internationale, pour devenir l’une des meilleures au monde. Mais il reste encore un grand objectif à atteindre : la Coupe du monde en 2023, à domicile.

Un départ mouvementé