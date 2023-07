XV de France : Excellente nouvelle pour Galthié

Alexis Brunet

Le XV de France continue à préparer la Coupe du Monde. Après un stage à Monaco, les joueurs de Fabien Galthié vont se retrouver à Marcoussis pour la deuxième étape de la préparation. Les coéquipiers d'Antoine Dupont défieront l'Écosse le 5 août, un match auquel pourra participer Sipili Falatea, qui revient de blessure, et qui a été appelé par le sélectionneur.

La Coupe du Monde de rugby arrive à grands pas. Le 8 septembre, le XV de France donnera le top départ du tournoi face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Les Bleus font partie des favoris, et cela sera l'occasion d'enfin remporter la compétition, devant leur public, qui plus est. Afin d'être fin prêt pour ce grand rendez-vous, les hommes de Fabien Galthié se préparent depuis plusieurs semaines, et cela va encore s'accélérer.

La France va se préparer à Marcoussis

Après avoir effectué un premier stage à Monaco, le XV de France va se diriger vers Marcoussis. La France va continuer à préparer là-bas la Coupe du Monde, mais aussi le test-match face à l'Écosse qui aura lieu le 5 août. Pour l'occasion, Fabien Galthié a livré une liste de 42 noms pour ce stage, et une nouvelle tête fait son apparition.

XV de France : Un joueur de Galthié l'avertit pour la Coupe du monde https://t.co/OVWxRk2fnE pic.twitter.com/AduwZQnZag — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Sipili Falatea est de retour

C'est une bonne nouvelle pour le XV de France, Sipili Falatea fait son retour dans le groupe. Le pilier droit de Bordeaux-Bègles remplace Thomas Laclayat. Le joueur de 26 ans était blessé depuis le 10 juin, et la défaite de l'UBB en demi-finale de TOP 14 face à La Rochelle. Cela fait une saison que l'ancien joueur de Clermont s'est imposé comme la doublure de Uini Atonio. Son retour est donc très important, encore plus depuis les soucis touchant Mohamed Aouas. Les coéquipiers de Romain Ntamack auront quatre matchs pour se roder avant le début de la Coupe du Monde. Ils affronteront deux fois l'Écosse, puis les Fidji, et l'Australie pour finir.