XV de France : En plein scandale, il est fixé pour son transfert

Jean de Teyssière

La descente aux enfers continue pour Mohamed Haouas. Le pilier est englué dans une grave affaire de violences conjugales et la Fédération Française de rugby lui a déjà signifié qu'il ne participerait pas à la Coupe du monde en France cet automne. Joueur de Montpellier depuis 2016, Haouas devait rejoindre l'ASM Clermont de Christophe Urios la saison prochaine lorsque ces derniers ont décidé de rompre son contrat. Le conseil des prud'hommes a décidé de rejeter cette suspension de contrat.

Ces derniers mois, Mohamed Haouas fait davantage parler de lui sur le plan extrasportif que pour ses prouesses sur les pelouses de rugby. Le pilier français, après avoir été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 15.000€ d'amende en 2022 pour des faits de violences, a également été condamné à un an de prison ferme aménageable après avoir été l'auteur de coups portés sur sa femme. Alors qu'il avait déjà signé son contrat avec l'ASM Clermont, le club auvergnat l'accuse de vice du consentement, c'est-à-dire de ne pas leur avoir signifié certains aspects de son passé et a donc déclaré son contrat nul. Cette affaire est allée jusqu'aux prud'hommes, qui ont rendu leur décision.

La suspension du contrat annulée

Ce lundi 26 juin, le conseil des prud'hommes de Clermont a rendu sa décision définitive et la demande de la suspension de contrat de Mohamed Haouas a été refusée. Par conséquent, le pilier sera bien à Clermont à partir du 1er juillet. D'après L'Équipe , le club, qui ne souhaite pas communiquer, prend acte de la décision même s'il compte faire appel. De plus l'ASM assure toujours que Mohamed Haouas ne portera pas les couleurs clermontoises la saison prochaine.

Une star du XV de France lâchée par son club, c'est imminent https://t.co/5onK9j0y1w pic.twitter.com/LCdevWQDL2 — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

L'avocat de Haouas demande à Clermont de trancher