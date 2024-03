XV de France : Ce coup à 800 000€ !

Jean de Teyssière

78 minutes et 40 secondes de jeu. Le score entre le XV de France et l'Angleterre est de 31 à 30 pour les Anglais. Sur la ligne médiane, face aux perches, Thomas Ramos à l'occasion de remettre les Bleus devant. Voulant certainement se rattraper de sa tentative manquée une dizaine de minutes avant, il parvient à transformer sa pénalité et permet aux hommes de Fabien Galthié de remporter ce crunch 33-31. Une pénalité qui permet également à la FFR d'empocher 800 000€ de plus.

Le XV de France était opposé ce samedi à l'Angleterre pour le crunch. Un match qui fait toujours saliver et qui est coché par les supporters de rugby. L'Angleterre, sûrement soucieuse de prendre sa revanche après l'humiliation subie l'année dernière à Twickenham (10-53) y est presque parvenue. Dans un Groupama Stadium de Lyon bouillant, l'Angleterre s'est inclinée 33-31 dans les dernières secondes. Après sa belle victoire face à l'Irlande la semaine dernière (23-22), c'est un petit coup d'arrêt pour le XV de la Rose, qui termine 3ème du Tournoi des 6 Nations, derrière l'Irlande et la France.

Le XV de France termine en beauté

Depuis 2006, le XV de France n'avait plus réussi à sortir vainqueur trois fois de suite face à l'Angleterre. C'est chose faite depuis ce samedi, grâce à la belle victoire des hommes de Fabien Galthié (33-31). Une victoire qui s'est concrétisée dans les dernières secondes du match, grâce à une pénalité de Thomas Ramos.

Une pénalité qui vaut 800 000€

En posant le ballon avant de tirer, Thomas Ramos n'y pensait certainement pas, au contraire du comptable de la Fédération Française de Rugby. Si le XV de France battait l'Angleterre, il aurait terminé deuxième avec un chèque de 2,8M€ à la clé. En cas de défaite, les Bleus auraient terminé troisième et la FFR n'aurait remporté que 2M€. La pénalité de 47m de Thomas Ramos vaut donc très cher et donne une saveur encore plus particulière à cette victoire.