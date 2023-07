XV de France : A peine arrivé, Haouas se fait clasher

Arnaud De Kanel

Reconnu coupable de faits de violences conjugales, Mohamed Haouas ne rejoindra pas l'ASM Clermont Auvergne. Mais alors que la tendance était à un exode vers un championnat étranger pour se faire discret, le Biarritz Olympique a fait le pari de recruter le pilier droit. Une décision qui passe mal chez certains supporters.

Ecarté du XV de France suite à sa condamnation, Mohamed Haouas sait où il jouera la saison prochaine. Le pilier droit avait signé un premier-contrat avec l'ASM Clermont Auvergne avant que les Jaunards ne se rétractent suite à la décision du tribunal. Un club français a tout de même pris le risque de signer Mohamed Haouas et il s'agit du Biarritz Olympique. La formation basque est l'une des plus populaires en France et elle possède logiquement de nombreux fans. Et forcément, les fans en question ne comprennent pas la décision de leur président Jean-Baptiste Aldigé à l'image d'Alizée Desmars, membre du club de supporters Miarritzeko Mutilak.

«Il n'a absolument rien à faire sous notre maillot»

L'arrivée de Mohamed Haouas dans le pays basque fait vivement réagir. « C'est une honte, ça me révolte ! Après ce qu'il a fait à sa femme le mois dernier, il n'a absolument rien à faire sous notre maillot. Pour moi, il n’a plus sa place dans le rugby. Quelle image on donne à nos jeunes ? Tapez votre femme et vous pourrez quand même venir jouer chez nous… », s'est offusquée Alizée Desmars pour le média Rugbyrama . Elle menace même de boycotter les prochains matchs du BO.

«J’en suis à me demander si je vais retourner au stade»