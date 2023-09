Scandale au XV de France, Haouas sort du silence

Arnaud De Kanel

Le XV de France est sous le feu des projecteurs ces dernières semaines. Malheureusement, une affaire touche la sélection de Fabien Galthié car Bastien Chalureau est accusé de racisme. Ancien coéquipier du deuxième ligne des Bleus à Montpellier, Mohamed Haouas est monté au créneau pour défendre son ami.

« Je peux vous dire que je ne suis pas raciste. Je le nie depuis le début, je réfute ces accusations. J'ai commis des erreurs de parcours, j'ai réglé mon problème avec l'alcool et j'ai effectué une grosse remise en question », répondait Bastien Chalureau en conférence de presse avant le début de la Coupe du monde. La polémique ne cesse d'enfler pour le deuxième ligne du XV de France, accusé d'agression raciste en 2020. Et à la surprise générale, c'est Mohamed Haouas qui a volé à son secours.

«Lui, raciste ? Moi, je n’y crois pas»

Très discret dans les médias depuis sa mise à l'écart du groupe suite à sa condamnation pour violences conjugales, le pilier droit a tenu à s'exprimer sur l'affaire Chalureau. Mohamed Haouas le connait bien puisqu'ils se sont côtoyés à Montpellier et selon lui, il n'a jamais fait preuve de racisme. « Avec "Chalu", on a toujours été copains. Lui, raciste ? Moi, je n’y crois pas. Avec Yacouba (Camara) et Bastien, on était d’ailleurs souvent ensemble et on rigolait bien, tous les trois : "Chalu", il passait même me voir quand il avait des ennuis avec sa voiture (Mohamed Haouas a été carrossier, N.D.L.R.), pour me demander des conseils. Quand j’ai eu mes soucis avec la justice, il m’avait d’ailleurs envoyé un message super sympa, la veille du procès », a déclaré Mohamed Haouas pour nos confrères de Rugbyrama . Le nouveau pilier droit du Biarritz Olympique persiste.

«Il n'est pas raciste !»