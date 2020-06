Rugby

Rugby - XV de France : Wesley Fofana fan… du PSG et d’Ibrahimovic !

Publié le 28 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Dans un témoignage pour le livre «PSG, 50 ans, 50 moments», Wesley Fofana a reconnu que le club de la capitale était le club de son enfance et a complimenté Zlatan Ibrahimovic.

Wesley Fofana (32 ans) évolue toujours à l’ASM Clermont et a porté le maillot du XV de France pendant plusieurs années (48 matches). Mais le rugby n’a pas été le seul sport que le Français a pratiqué. Pendant son enfance, Wesley Fofana a eu une courte carrière de footballeur, notamment grâce à son père qui était entraîneur. C’est quelques années plus tard que le natif de Paris s’est orienté vers le rugby. Il a quitté la capitale en 2008 pour rejoindre l’ASM Clermont et a notamment remporté le titre de champion de France en 2010.

« Le PSG est le club de mon enfance »