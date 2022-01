Rugby

Rugby - XV de France : Serin lance un message à Galthié... et à Dupont !

Publié le 5 janvier 2022 à 21h35 par A.C.

Plus dans le groupe depuis mars dernier, Baptiste Serin semble déterminé à revenir en XV de France, où le poste de numéro 9 semble toutefois bloqué par Antoine Dupont.

Il semblait pouvoir être l’un des cadres du projet de Fabien Galthié, débuté en 2019. Finalement, Baptiste Serin semble totalement disparu des radars. On n’a plus vu le demi-de-mêlée depuis le dernier Tournoi des 6 Nations et ce mercredi, il a reçu un message on ne peut plus clair de la part du sélectionneur du XV de France. « Serin ? Il est dans cette liste des 75 joueurs » a déclaré Galthié. « Aujourd’hui, l’ordre est en numéro 1 Antoine Dupont, en numéro 2 Maxime Lucu et en numéro 3 Baptiste Couilloud ». Les derniers mois n’ont pas été faciles pour Serin, qui n’est revenu que récemment d’une blessure à l’épaule.

« C'est à moi de prouver que j'ai ma place, en tentant de chatouiller Dupont »