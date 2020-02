Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort de Vincent Rattez sur sa blessure !

Publié le 10 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Victime d'une fracture du péroné face à l’Italie dimanche (35-22), Vincent Rattez plaisante sur les réseaux sociaux.

Lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Italie, deuxième rencontre des Bleus en ce Tournoi des VI Nations (35-22), Vincent Rattez avait dû quitter ses coéquipiers en fin de match. Le verdict est tombé : l’international tricolore souffre d’une fracture du péroné. La compétition est donc terminée pour le rugbyman du Stade Rochelais, mais pas question de tomber dans la sinistrose

« Terminado la rigolada. Fracture du péroné, on ferme. On va pouvoir faire plein de muscu. Youpiiii »