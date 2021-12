Rugby

Rugby - XV de France : Kockott revient sur son passage chez les Bleus

Publié le 4 décembre 2021 à 18h35 par A.C.

A quelques mois de la fin de sa carrière, Rory Kockott a fait le bilan, abordant notamment son aventure au sein du XV de France.

Actuellement, le rugby français est mondialement salué. Le XV de France de Fabien Galthié fait partie des meilleures équipes du circuit international prépare le Tournoi des 6 Nations comme grand favori, après sa large victoire sur les All Blacks (40-25). Une situation bien différente d'il y a quelques années, lorsque les Bleus semblaient être au bord du gouffre. Après une finale malheureuse de Coupe du monde en 2011 (8-7), la France a traversé une véritable période noire, ne sortant la tête de l’eau qu’en 2019.

« L’environnement n’était pas tout à fait sain et ce serait mentir de dire que ce n’était pas difficile »