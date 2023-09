Le XV de France monte au créneau pour la polémique Galthié

Thibault Morlain

Alors que le XV de France se prépare actuellement à affronter la Namibie pour son 3ème match de la Coupe du monde de rugby, Fabien Galthié s’est retrouvé au coeur de la polémique. En effet, le sélectionneur des Bleus a été filmé en train de prononcer des propos très forts à l’encontre de jeunes du Stade Français. Les paroles de Galthié ont alors fait vivement réagir, mais voilà que les joueurs du XV de France sont montés au créneau.

Dernièrement, Fabien Galthié s’est occupé de jeunes du Stade Français pour un entraînement. Mais voilà qu’une séquence a fait beaucoup de bruit. En effet, les propos tenus par le sélectionneur du XV de France ont choqué certains. « Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur, arrêtez de me mettre des peintres. Mettez-moi des mecs réveillés, pas les mecs qui dorment en receveurs ! Un mec qui sait jouer au ballon, un mec adroit, pas un manchot », a-t-on pu entendre dire Fabien Galthié.

« Il faut plus dédramatiser la chose que le prendre au sérieux pour faire du buzz »

Pour certains, les propos de Fabien Galthié étaient déplacés. Mais ce n’est pas le cas pour d’autres, à l’instar notamment de joueurs du XV de France. En conférence de presse, Thomas Ramos, l’arrière des Bleus, a confié à propos de cette affaire Galthié : « Il n'est pas forcément plus tendu que d’habitude. Je ne vais pas parler pour lui mais on est dans un milieu où on utilise des mots qui ne veulent pas dire ce qu'on pense. On le prend à la rigolade quand on se parle comme ça entre nous. Les jeunes du Stade Français ont aussi rigolé à certains moments. Il faut plus dédramatiser la chose que le prendre au sérieux pour faire du buzz. De temps en temps, on aime bien quand Fabien est tendu aussi donc c’est très bien ».

« Ça nous fait parfois du bien de se faire bouger »