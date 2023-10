Le XV de France est maudit en Coupe du monde, voilà la preuve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le rêve du XV de France a pris fin brutalement en quart de finale de sa Coupe du monde. Alors que les hommes de Fabien Galthié ambitionnaient d'être sacrés à domicile le 28 octobre prochaine, l'Afrique du Sud a gâché la fête en s'imposant 29 à 28 à l'issue d'un match frustrant. Mais ce n'est pas la première fois que les Bleus s'inclinent d'un point dans un match à élimination directe dans une Coupe du monde. C'est même la troisième. Un record.

2011 : France - Nouvelle-Zélande (7-8)

C'est probablement l'une des défaites les plus douloureuses de l'histoire du rugby français. En 2011, alors que le XV de France réalise une Coupe du monde très poussive, comme en témoignent les deux défaites dès les phases de poules contre les All-Blacks et surtout les Tonga. Mais les Tricolores vont se surpasser et atteindre la finale à la surprise générale où ils retrouvent l'ogre néo-zélandais qui évolue sur ses terres. A Auckland, les Français vont toutefois livrer une magnifique bataille à l'image du capitaine Thierry Dusautoir, élu homme du match, qui inscrira le seul essai des Bleus dans ce match. Cependant, cela ne sera pas suffisant pour décrocher un premier titre mondial puisque peu après l'heure de jeu, François Trinh-Duc manque une pénalité longue distance. La Nouvelle-Zélande est donc sacrée sur ses terres en s'imposant 8 à 7 à l'issue d'un match marquée par des décisions arbitrales qui ont rarement tournée en faveur des Bleus. Déjà.

Arbitrage XV de France - Afrique du Sud : La Fédération veut un changement radical https://t.co/N19IPGH8gk pic.twitter.com/8XlyMAOxEw — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

2019 : Pays de Galles - France (20-19)

Cette fois-ci difficile de parler d'arbitrage. Favori de son quart de finale contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde au Japon et 2019, le XV de France va d'ailleurs tenir son rangs en menant jusqu'à 19-10. Mais à la 49e minute, tout va basculer. Sébastien Vahaamahina va craquer en assénant un coup de coude en plein visage du Gallois Aaron Wainwright. Expulsion logique, les Bleus doivent ainsi terminer à 14 contre 15 et finiront par céder à la 74e minute sur un essai de Moriarty transformé par Biggar. Le Pays de Galles s'impose finalement 20 à 19 et élimine le XV de France. Une défaite très frustrante, puisqu'en restant à 15 contre 15, les Bleus auraient probablement valider leur billet pour les demi-finales.

2023 : France - Afrique du Sud (28-29)