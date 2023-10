Le XV de France en pleine révolution !

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde marque la fin d'une époque pour le XV de France. Depuis l'élimination face à l'Afrique du Sud, des joueurs ont annoncé leur retraite internationale tandis que plusieurs membres du staff sont partis comme ils avaient prévu avant le tournoi. La révolution débute pour un XV de France en pleine reconstruction.

Le XV de France a échoué dans sa mission. Favorite de 'sa' Coupe du monde, l'équipe de Fabien Galthié a chuté dès les quarts de finale face à l'Afrique du Sud. La fin de l'aventure dans le tournoi, la fin de l'aventure tout court pour d'autres puisque plusieurs départs ont été annoncés.

Coupe du monde de rugby : Polémique sur l’arbitrage, la réponse des All Blacks https://t.co/FwjoiRRNcn pic.twitter.com/yiDBfs7cD5 — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

Des changements dans le staff

Comme prévu, Karim Ghezal et Laurent Labit ont quitté le XV de France pour rejoindre le Stade Français. « Cette expérience va me servir. J'ai réussi à faire de la touche un aspect collectif et connecté, et pas seulement quelque chose qui m'appartenait. On a construit des choses avec Laurent (Labit) pour l'attaque et Shaun (Edwards) pour la défense mais aussi avec l'arbitrage. Au final, on est quasiment la meilleure défense sur les premiers temps de jeu depuis quatre ans et pareil en attaque avec les Blacks. Fabien m'a laissé faire beaucoup de choses, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir entraîneur en chef. Il sait ce que je sais, et je sais ce qu'il sait sur tout ce qu'on a vécu. Je lui dois beaucoup. Je voulais continuer à évoluer. Je suis arrivé au bout de ce que j'avais en tête. C'était le bon moment pour un nouveau challenge », expliquait Ghezal à L'Equipe . Deux joueurs ayant pris part au tournoi ont également dit stop.

Des retraites internationales au XV de France

Retenus par Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde, Uini Atonio et Romain Taofifenua ont décidé de stopper l'aventure avec le XV de France. Brice Dulin a également annoncé avoir tiré un trait sur la sélection. D'autres annonces pourraient tomber dans les jours à venir. La révolution se poursuit pour le XV de France.