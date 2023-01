Inquiétude pour la Coupe du monde de rugby 2023 ?

Thibault Morlain

A partir du 8 septembre prochain et jusqu’au 28 octobre, la Coupe du monde de rugby se disputera en France. Alors que le XV de France fait partie des grands favoris de la compétition, voilà que certains problèmes viendraient déjà embêter Fabien Galthié. Si le Mondial est encore loin, de grosses blessures frappent déjà les Bleus et il y aurait de quoi s’inquiéter avec Jonathan Danty.

Aujourd’hui, le XV de France est parmi les meilleures nations du rugby mondial. De quoi susciter de grandes attentes à quelques mois du début de la Coupe du monde qui se disputera sur les terres françaises. Les hommes de Fabien Galthié, menés notamment par Antoine Dupont, sont ainsi très attendus, mais il y a forcément des impondérables à gérer pour le sélectionneur du XV de France. Les blessures viennent déjà lui poser certains problèmes. Cela vaut ainsi pour Jonathan Danty, le joueur du Stade Rochelais.

Laporte dans la tourmente, Galthié scelle son avenir https://t.co/EqWYuzabhE pic.twitter.com/weSqL05cTs — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Les craintes de Galthié pour Danty

Il y a quelques jours, Jonathan Danty s’est gravement blessé au genou, victime d’une lésion au ligament croisé postérieur du genou droit. Mais voilà que cela pourrait être pire que prévu. « Nous sommes inquiets pour Jonathan Danty. On a parlé de croisé postérieur mais il y a aussi un doute sur le croisé antérieur », a expliqué Fabien Galthié pour Rugbyrama . Pour Danty, la blessure pourrait donc être plus importante et forcément, cela allongerait sa période de convalescence. Pas forcément de quoi rassurer à quelques mois du début de la Coupe du monde pour le joueur du XV de France et du Stade Rochelais.

Des examens rassurants ?