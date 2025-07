Il annonce une masterclass sans Antoine Dupont !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé en mars dernier lors du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont observe toujours une période de convalescence. Le joueur du Stade toulousain n'est donc pas présent avec le XV de France lors de cette tournée d'été, où beaucoup de joueurs manquent à l'appel. En effet, Romain Ntamack et Louis Bielle-Barrey sont également absents, ce qui oblige Fabien Galthié à partir avec un groupe largement remanié.

Le XV de France brille sans Dupont

Privés de ses stars, les Bleus ont démarré leur tournée en Nouvelle-Zélande où ils disputeront encore deux matches face aux All Blacks au cours des deux prochaines semaines. La préparation a été vraiment au point puisque Fabien Galthié et ses équipes ont réussi à aborder les grands défis de belle manière. « Un de nos grands principes, c'est de maîtriser les choses simples, avec une stratégie bien précise, comprise et portée par tous. Avant le test de Dunedin, on avait cinq entraînements, et un match à Twickenham. Ce match a été super important dans la construction de ce groupe, parce qu'il a permis à des mecs de toucher un niveau international qu'ils ne connaissaient pas, et parce que, malgré un scénario contraire, ils sont allés chercher une victoire (24-26) » déclare Laurent Sempéré, entraîneur des avants du XV de France, d'après des propos rapportés par L'Equipe.