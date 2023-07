Galthié n’a pas oublié Laporte, la réponse de la FFR

Axel Cornic

La Coupe du monde voulue par Bernard Laporte arrive à grands pas... mais il ne sera pas en première ligne pour la célébrer. L’ancien président de la Fédération française de rugby a démissionné en janvier dernier et est toujours dans le viseur de la justice, pour ses des affaires de conflits d’intérêt et de fraude.

La Coupe du monde ouvrira ses portes le 8 septembre prochain, avec un match de gala entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Mais Bernard Laporte sera-t-il présent ? Car les problèmes judiciaires de l’ancien président posent énormément de questions et certains se demandent si ça collera vraiment entre la nouvelle équipe fédérale et le staff tricolore.

« On doit se présenter, apprendre à se connaitre »

Fabien Galthié a en effet toujours apporté son soutien à Laporte, liant même à un certain moment son avenir à celui de l’ancien président. Mais pour Florian Grill, cela ne compte plus ! « Nous avons été très bien accueillis à Monaco, déjà. Je les en remercie. C’était l’occasion d’échanger avec les joueurs et effectivement, avec le staff. On doit se présenter, apprendre à se connaitre » a expliqué le nouveau président de la FFR, dans les colonnes du Midi Olympique . « Tout ne se fait pas en un claquement de doigts, les relations ne se décident pas mais cette première rencontre s’est très bien passée. Une relation de confiance va s’établir, j’en suis persuadé ».

« Je n’ai jamais demandé à qui que ce soit de renier ses amitiés après mon élection »