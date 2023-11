Fin du silence pour Fabien Galthié, «il le doit à la France»

Axel Cornic

Président de la Fédération française de rugby, Florian Grill s’est exprimé au sujet de la prise de parole à venir de Fabien Galthié. Ce dernier s’est en effet emmuré dans le silence depuis l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, face à l’Afrique du Sud (28-29).

A part des photos polémiques dans un magazine people, on n’a pas eu de nouvelles de Fabien Galthié depuis la fin cruelle de l’aventure mondiale du XV de France. Mais l’attente pourrait bientôt finir, puisque le sélectionneur pourrait bien prendre la parole ce mercredi 8 novembre.

Coupe du monde de rugby : Après le XV de France, les All Blacks s’en prennent à l’arbitrage https://t.co/FE4ZHfZjYY pic.twitter.com/Ripifch8Om — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

« Le temps médiatique, et on comprend la volonté que tout aille vite, n’est pas le temps humain »

Dans un entretien accordé à RMC Sport , Florian Grill trouve normal que Fabien Galthié prenne tout son temps. « Le temps médiatique, et on comprend la volonté que tout aille vite, n’est pas le temps humain. Je pense que dans la vie, quand il y a des phases qui sont émotionnellement fortes, il faut laisser aux gens un temps de digestion. Humainement je pense que ça compte. Ensuite il faut laisser le temps de l’analyse et ensuite vient le temps de la communication » a expliqué le président de la FFR.

« Il faut respecter ce temps de digestion et ce temps d’analyse qui me paraissent indispensables »