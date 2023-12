Fiasco pour le XV de France, un problème est identifié

Jean de Teyssière

Le XV de France s'est retrouvé piégé par l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde (28-29). Antoine Dupont et les Bleus ont dit adieu à un premier sacre en Coupe du monde, alors que les planètes semblaient être alignées. Difficile de savoir ce qui a pu manquer au XV de France pour sortir vainqueur de ce duel, même si Steve Hansen, l'ancien sélectionneur des All Blacks à sa petite idée.

Le rugby est un sport à 15 contre 15 ou à la fin, c'est l'Afrique du Sud qui gagne. Les Springboks ont été sacrés champions du monde pour la quatrième fois de leur histoire en Coupe du monde, et sont devenus l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Coupe du monde. Pour cela, ils ont dû livrer un grand match face au pays hôte, le XV de France d'Antoine Dupont, qui a manqué d'un petit quelque chose pour pouvoir se qualifier en demi-finale.

«Il nous manquait l'approche mentale des très grands matchs»

Steve Hansen connaît les grands matchs. L'ancien sélectionneur des All Blacks a été champion du monde en 2011 et 2015. Il sait donc comment mener une équipe jusqu'au bout d'une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du monde. Et il a interpellé, au cours d'une interview accordée à Midi Olympique , Fabien Galthié : « Nous savions, comme Fabien Galthié le sait au sujet de son équipe de France, que nous étions en 2007 très bons d'un point de vue rugbystique mais qu'il nous manquait aussi quelque chose, c'est à dire l'approche mentale des très grands matchs. Entre 2007 et 2011, nous avons donc beaucoup travaillé là-dessus avec Gilbert Enoka, le psychologue de l'équipe. »

«Il faut éviter que la négativité ne s'installe»