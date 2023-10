En pleine Coupe du monde, un joueur du XV de France va acter son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent actuellement à la Coupe du monde, Romain Taofifenua, notamment titulaire contre l'Uruguay, négocie en parallèle son avenir en club. Le deuxième-ligne du XV de France, qui évolue actuellement au LOU, aurait accepté l'offre du Racing 92 où il devrait jouer la saison prochaine. Il y retrouverait ainsi Demba Bamba.

La Coupe du monde de rugby bat son plein et tous les regards sont actuellement tournés vers Antoine Dupont, qui devrait faire son retour pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud dimanche. Néanmoins, en coulisses, d'autres joueurs profitent de cette période afin de régler leur situation en club. C'est le cas de Romain Taofifenua, remplaçant avec le XV de France, mais qui est un joueur majeur en Top 14.

Taofifenua vers le Racing 92 ?

Et selon les informations de L'EQUIPE , Romain Taofifenua aurait ainsi accepté l'offre du Racing 92. Le deuxième-ligne du LOU aurait ainsi accepté une offre du club francilien pour un contrat qui devrait être d'une durée minimum de deux saisons. Après Perpignan, Toulon et Lyon, le joueur de 33 ans va donc découvrir son quatrième club en Top 14.

Il va imiter Demba Bamba

Romain Taofifenua ne sera pas seul d'ailleurs au Racing 92 puisqu'il retrouvera Demba Bamba, qui quittera lui aussi le LOU où il a signé un contre pour les quatre prochaines saisons, mais également Josua Tuisova, qui joue déjà avec le club francilien. En revanche, Lyon a réussi à conserver Killian Geraci. Autrement dit, même en pleine Coupe du monde, certains gros transferts peuvent se boucler dans le Top 14.