Coupe du monde : Les Blacks prennent un risque, le XV de France va adorer

Axel Cornic

On va assister ce week-end aux dernières rencontres avant les grands débuts de la Coupe du monde, qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Et ce sont justement les hommes de Fabien Galthié qui vont ouvrir le bal pour une affiche gala face à la Nouvelle-Zélande, qui a décidé de sortir l’artillerie lourde pour le choc face à l’Afrique du Sud ce vendredi soir à Twickenham.

Dernier tour de piste avant les véritables affrontements, qui débuteront le 8 septembre au Stade de France, avec le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les deux nations ne semblent pas vouloir économiser leurs forces à deux semaines de cette rencontre.

Le XV de France sort la grosse équipe

Fabien Galthié devrait en effet aligner son XV titulaire face à l’Australie, pour le dernier match de préparation programmé pour ce dimanche. Antoine Dupont sera de retour tout comme la ligne d’attaque habituelle formée par Gaël Fickou, Jonathan Danty, Gabin Villière, Damian Penaud et Thomas Ramos. Devant ce sont également les potentiels cadres qui sont de sortie avec Grégory Alldritt encadré par François Cros et Charles Ollivon, juste derrière Thibaud Flament et Paul Willemse. A noter en première-ligne la présence de Jean-Baptiste Gros qui devrait suppléer lors des deux premiers matchs le blessé Cyril Baille.

Les Blacks aussi !