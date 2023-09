Coupe du monde de rugby : Première défaite avant de jouer pour le XV de France

Pierrick Levallet

Ce vendredi, le XV de France sera opposé à la Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Les All Blacks ont d'ailleurs gagné la première bataille puisqu'ils ont remporté le tirage au sort. Et visiblement, la sélection néo-zélandaise a misé sur l'impact physchologique pour prendre le dessus sur les Bleus avant le début de la rencontre.

Le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby, c’est ce vendredi soir ! Le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture du Mondial. Les hommes de Fabien Galthié comptent tout faire pour réussir leur entrée en lice face aux All Blacks. Mais alors que la rencontre n’a pas encore débutée, les Bleus ont déjà perdu une première bataille.

Coupe du monde de rugby : Le XV de France s’est déjà planté ! https://t.co/5g4VlkkM8n pic.twitter.com/07Zj7BSY24 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

La Nouvelle-Zélande a remporté le tirage au sort

Comme le rapporte RMC Sport , ce sont les All Blacks qui ont remporté le tirage au sort décidant du maillot porté et du vestiaire occupé par les deux équipes. La Nouvelle-Zélande, avec son maillot noir, a donc imposé la tunique blanche au XV de France. La sélection néo-zélandaise a également opté pour le vestiaire accueillant habituellement l’équipe à domicile. Les Bleus devront donc se contenter du vestiaire visiteur, moins grand que le premier.

Les Bleus en blanc, catastrophe en vue ?