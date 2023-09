XV de France : Un nouvel Haka légendaire face aux All Blacks ?

Axel Cornic

Les matchs entre la France et la Nouvelle-Zélande ont marqué l’histoire de la Coupe du monde et ce vendredi, nous auront droit à un autre épisode de cette longue rivalité. Cela pourrait d’ailleurs commencer dès le Haka, puisque les réponses aux All Blacks sont devenues en quelque sorte une spécialité du XV de France.

C’est une étape obligatoire avant chaque match contre la Nouvelle-Zélande. Comme ses voisins du Pacifique, les All Blacks réservent un accueil particulier à leurs adversaires avec une danse traditionnelle appelée le Haka. Qu’il soit Ka mate ou Kapa o Pango, il lance les hostilités avant chacune de leurs rencontres et le XV de France y aura droit ce vendredi, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde.

Coupe du monde de Rugby : Les 10 joueurs à suivre https://t.co/6xjYuidhJt pic.twitter.com/1FfljypBFY — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

2007, 2011... Des images restées dans l’histoire

La France est l’une des nations qui dans l’histoire, a le plus répondu à cette étape cérémoniale. On se souvient tous de l’incroyable face à face de 2007, lors d’un quart de finale de Coupe du monde resté dans l’histoire. A l’époque, les Sébastien Chabal ou Christophe Dominici s’étaient approchés au plus près, revêtant des t-shirts aux couleurs de la France. La scène s’est répétée en finale du Mondial 2011, avec cette fois un V formé par les joueurs français face à leurs adversaires.

« Une chose que je sais, c'est que les Français respecteront le Haka parce qu'ils l'ont toujours respecté »