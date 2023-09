Coupe du monde de rugby : Excellente nouvelle pour le XV de France

Thibault Morlain

Ce jeudi, à Marseille, le XV de France affrontera la Namibie pour sa 3ème rencontre de la Coupe du monde de rugby. Pour l’occasion, Fabien Galthié devrait remettre ses stars dès le coup d’envoi après avoir fait tourner contre l’Uruguay. Et en plus de revoir Antoine Dupont et compagnie, le XV de France devrait également enregistrer le retour de ses blessés, à commencer par Cyril Baille.

Avant de terminer sa phase de poules face à l’Italie, le XV de France va d’abord devoir jouer contre la Namibie. un adversaire très largement à la porte des hommes de Fabien Galthié. Et si le sélectionneur des Bleus avait aligné une équipe bis contre l’Uruguay, ça ne devrait pas être le cas pour cette 3ème rencontre de la Coupe du monde de rugby. En effet, les stars du XV de France devraient bel et bien être présentes sur la pelouse du Vélodrome pour ce match. Des premières tendances commencent d’ailleurs à se dégager pour la composition préparée par Fabien Galthié avec quelques bonnes surprises.

XV de France : Le stars sont de retour https://t.co/RBAPTzrKfb pic.twitter.com/cehhGgn2dZ — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Baille de retour avec le XV de France

A quoi ressemblera le XV de France face à la Namibie ? Ce lundi, L’Equipe annonce une bonne nouvelle pour la composition d’équipe. En effet, en première ligne, on devrait voir la titularisation de Cyril Baille. Blessé durant la préparation des Bleus, le pilier gauche du Stade Toulousain avait tout de même été sélectionné par Fabien Galthié. Baille a donc travaillé de son côté pour se remettre en forme et voilà qu’il serait aujourd’hui à 100% de ses capacités pour affronter la Namibie avec le XV de France.

Quelle équipe face à la Namibie ?

Cyril Baille ne devrait d’ailleurs pas être le seul blessé à revenir dans le XV de France. En effet, Jonathan Danty pourrait lui aussi disputer son premier match de cette Coupe du monde. Quid également du reste de la composition de Fabien Galthié ? Selon les informations du quotidien sportif, les Bleus pourraient se présenter avec l’équipe suivante : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarey - Jalibert, Dupont - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.