Coupe du monde de rugby : Bernard Laporte annonce du lourd pour le XV de France

Bien qu'il ne soit plus président de la FFR, Bernard Laporte continue de suivre assidument l'évolution du XV de France qui affrontera la Namibie jeudi soir pour son troisième match à la Coupe du monde. Et il voit bien les hommes de Fabien Galthié aller très loin durant ce Mondial.

Après une victoire plus que prometteuse contre les All-Blacks (27-13), le XV de France a été plus inquiétant face à l'Uruguay (27-12). Ainsi, Fabien Galthié a décidé de ressortir la grosse équipe pour affronter la Namibie jeudi soir. Et Bernard Laporte voit l'équipe de France aller très loin à la Coupe du monde.

Laporte croit au titre mondial pour les Bleus

« Je crois en elle profondément. Je crois en Fabien (Galthié), je crois en ce staff qu’on a bâti tous les deux ensemble. Shaun Edwards (entraîneur de la défense), c’est moi qui l’ai signé, comme plein d’autres trucs. Après, tout peut arriver, l’aventure peut s’arrêter en quart de finale. Par contre, ce que les Bleus ont fait depuis quatre ans est phénoménal. Quand Galthié a pris l’équipe elle était huitième au classement mondial et, aujourd’hui, elle est dans les trois premières, avec plus de 80% de victoires. Je l’ai dit aux joueurs avant le début de la compétition: "Vous êtes extraordinaires, faites un truc que personne n’a jamais fait" », confie-t-il dans une interview accordée au Midi-Libre , avant d'assurer que les talents français sont arrivés à maturité.

«Dire qu’on est meilleurs que l’Irlande et l’Afrique du Sud, ce serait prétentieux, mais...»