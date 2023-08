Coupe du Monde : Après Ntamack, le XV de France reçoit une excellente nouvelle !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Cinq mois après son opération des ligaments croisés du genou, Anthony Jelonch est bien présent à Capbreton avec le groupe France depuis lundi. Selon le staff des Bleus, il est dans les temps pour postuler à la Coupe du monde. Sa présence dans le groupe des 33 est donc quasi-assuré.

Derrière le choc du forfait de Romain Ntamack et la déception de la blessure de Cyril Baille se cache aussi une bonne nouvelle pour l’équipe de France : le retour d’Anthony Jelonch. Le solide troisième-ligne du Stade Toulousain, blessé au genou contre l’Ecosse lors du Tournoi des 6 Nations, réalise un retour en force qui bouscule à nouveau la hiérarchie au poste de troisième-ligne. Sa présence, en plus du groupe des 42, prouve que le staff compte sur lui pour la suite. Sinon, pourquoi tout ça ? Pourquoi ce risque ?

Ibanez : « Il est très bien »

Le manager du XV de France, Raphaël Ibanez, s’est montré confiant au sujet d’Anthony Jelonch. Sera-t-il assurément dans les 33 ? « On ne peut pas être catégorique, mais il est bien ! Il est très très bien , confirme Raphaël Ibanez. Sur les trois derniers jours que nous avons vécu avec lui, il a validé tout ce qu’on attendait de lui sur les contenus. Il est à 100% sur les contenus régulés. La suite, bientôt… »

La suite, si les médecins donnent le feu vert, ce sera la liste des 33 lundi, et un retour sur le pré durant les matches de poule de la Coupe du monde. Peut-être pas contre les All-Blacks le 8 septembre en match d’ouverture, mais possiblement sur les rencontres suivantes. En attendant, avec l’accord également du Stade Toulousain, qui communique étroitement avec le staff des Bleus, Anthony Jelonch continu de s’entraîner et de se tester à Capbreton au milieu du groupe France.

Tanga et Cretin en danger