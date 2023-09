Catastrophe pour le XV de France, c'était prévisible !

Axel Cornic

Les coups durs s’enchainent pour Fabien Galthié avant la Coupe du monde. Après Romain Ntamack, c’est en effet Paul Willemse qui a été contraint de déclarer forfait pour la compétition, dont le début se déroulera d’ailleurs sans Jonathan Danty et Cyril Baille. Des blessures qui fragilisent le XV de France et qui soulèvent une petite polémique concernant le programme de la préparation.

Décidément, l’été aura fait des dégâts dans les rangs du XV de France. A une semaine du match d’ouverture de la Coupe du monde face aux All Blacks, les Bleus ont perdu une autre pièce importante avec Paul Willemse. Blessé à une cuisse, le deuxième-ligne de Montpellier est sorti de la liste des 33 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour le Mondial et laisse sa place à Bastien Chalureau.

Meilleure équipe du monde, l'Irlande peut gagner la coupe ? https://t.co/ldMvzE0qqB pic.twitter.com/6fU8SIvj9k — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

La liste des blessés s’allonge avant la Coupe du monde

C’est la quatrième blessure d’un international français ces dernières semaines, avec évidemment celle de Romain Ntamack qui a beaucoup fait parler. Considéré comme l’un des meilleurs ouvreurs au monde ainsi que titulaire indiscutable de Fabien Galthié, il a été victime d’une rupture des ligaments croisés qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année au moins. Mais le XV de France devra également faire à moins de deux autres piliers pour son entrée en lice, puisque Jonathan Danty et Cyril Baille ont également été touchés. Le premier devrait rater le premier match face aux All Blacks, tandis que le second devrait revenir pour le deuxième ou troisième match de la phase de poules.

« C'est comme tous les quatre ans, quoi que vous fassiez dans la préparation, soit elle est trop dure, pas assez bien ou trop facile »