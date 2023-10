Avant l'Afrique du Sud, il prévient le XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Large vainqueur de l'Italie, le XV de France a donc validé la première place de son groupe et affrontera l'Afrique du Sud en quart de finale. Un choc entre deux des principaux prétendants au titre mondial, et Émile Ntamack, légende du rugby français, prévient les hommes de Fabien Galthié. Face aux Springboks, cela va être très dur.

Très attendue pour sa Coupe du monde à domicile, le XV de France répond présent. Après avoir dominé les All-Blacks en ouverture, les hommes de Fabien Galthié se sont fait peur contre l'Uruguay avant de rectifier le tir en atomisant la Namibie puis l'Italie. Par conséquent, les Bleus terminent premiers de leur groupe et défieront l'Afrique du Sud en quart de finale pour ce qui sera l'un des chocs du tournoi, entre deux des trois premières nations mondiales. Et alors que les interrogations persistent concernant la présence ou non d'Antoine Dupont, Émile Ntamack se prononce sur les chances des Bleus.

Coupe du monde de Rugby : Ces joueurs qui ont crevé l’écran https://t.co/OgVOqjiv3x pic.twitter.com/xp71VDAwPH — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Émile Ntamack annonce la couleur pour le choc contre les Springboks

« Je trouve que c'est une équipe de France qui est confiante, sûre d'elle, qui a ses atouts. Forcément, de beaux adversaires se profilent: l'Afrique du Sud, redoutables de puissance et de certitudes. Mais on a vu que ces formidables joueurs ont été battus il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire qu'ils peuvent être à nouveau battus », assure dans un premier temps l'ancien trois-quart du XV de France dans une interview accordée à RMC Sport .

«On sait que ça va être rugueux, que ça va être dur, très dur»