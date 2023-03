XV de France : Un revenant interpelle Fabien Galtié

La rédaction

Après un Tournoi des 6 nations encourageant, et ce, malgré la domination irlandaise, le XV de France s’est rassuré avant « sa » Coupe du monde à domicile du 8 septembre au 28 octobre prochain. Quant au niveau des forces en présence, Gabin Villière, ailier de Toulon, espère quant à lui être remis à temps pour participer à la compétition.

Plombé par les blessures depuis quelque temps, Gabin Villière espère voir le bout du tunnel en septembre. Alors qu’il avait été convoqué par Fabien Galthié avec le XV de France pour le Tournoi des 6 nations, l’ailier toulonnais avait rechuté, et s’était fracturé le péroné gauche, sa 2ème blessure consécutive à cet endroit-là.

« Je ne veux pas avoir de regrets », Gabin Villière lucide sur sa situation avec le XV de France

Dans un entretien accordé au journal l’Équipe , l’ailier du Rugby Club Toulonnais est revenu sur ses blessures à répétitions, mais également sur sa situation avec le XV de France. « Oui, mais on n'est jamais sûr de rien. Il n'y a pas de place acquise, et rien de promis. Ça va dépendre de moi. Bien sûr que c'est un objectif. Je pense régulièrement à la Coupe du monde quand je suis dans le dur et je ne veux pas avoir de regrets » , déclare Gabin Villière.

Gabin Villière sait que le staff des Bleus compte sur lui