XV de France : Polémique avec Dupont, Boudjellal pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Une nouvelle polémique fait rage côté XV de France, alors que le journal d’extrême droite « Valeurs Actuelles » a publié sa une à l’image d’Antoine Dupont et de l’acteur Jean Dujardin. Une récupération politique a alors été dénoncée par les deux personnalités. Un geste que comprend l’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, qui lui aussi accuse l’hebdomadaire d’avoir usé de récupération.

Après celle des hymnes, celle des bières, ou encore celle de l’accès au stade, la Coupe du monde de Rugby voit une nouvelle polémique s’immiscer dans son paysage. Ce vendredi, l’hebdomadaire d’extrême-droite « Valeurs Actuelles » décidait de dédier sa une à une photographie d’Antoine Dupont et de Jean Dujardin intitulée : « La France rugby », et dans laquelle on pouvait lire : « Supporters bien élevés, joueurs patriotes et valeurs exemplaires : les recettes d'un sport enraciné, devenu modèle de société » . Sur le réseau social Instagram , l’acteur et co-organisateur de la cérémonie de la Coupe du monde dénonçait une récupération politique de la part du magazine. Un message republié par le capitaine du XV de France.

Boudjellal critique à son tour la une de Valeurs Actuelles

Dans un entretien accordé au Parisien , l’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, s’est exprimé à ce sujet. « Je ne suis pas un lecteur assidu de ce journal… Apparemment, ils ont attribué les valeurs du rugby à des valeurs que j’ai du mal à cerner. D’ailleurs, ils ne m’ont pas contacté pour leur numéro. Est-ce que je ne corresponds pas à l’idée qu’ils se font du rugby ? » .

« La culture urbaine a été totalement niée »