XV de France : Le successeur de Dupont vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Révolution dans le XV de France. En l'absence d'Antoine Dupont, parti tenter l'aventure à sept, Fabien Galthié a décidé de confier le brassard de capitaine à Grégory Alldritt plutôt qu'à Charles Ollivon. Présent en conférence de presse ce vendredi, le joueur du Stade Rochelais s'est montré très ému au moment d'évoquer ce rôle.

Nouveau départ pour Fabien Galthié. Après une élimination lors du dernier Mondial dès les quarts de finale, le sélectionneur du XV de France a proposé quelques nouveautés. Galthié a fait appel de nouvelles têtes pour préparer le Tournoi des Six Nations et à nommé un nouveau capitaine : Grégory Alldritt. « Après plusieurs échanges, on a pensé qu’il serait bien qu’il y ait un passage de relais entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du Tournoi. On en a conclu que Greg Alldritt prendrait ce relais » a justifié le sélectionneur des Bleus.

XV de France : Une star de Galthié vide son sac après la Coupe du monde https://t.co/zZBv14XXj2 pic.twitter.com/jx2idFWHIx — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

« C'est un très grand honneur »

Présent en conférence de presse ce vendredi, le joueur du Stade Rochelais a évoqué cette nomination. « Comme j'ai dit à Fabien (Galthié), c'est un très grand honneur, il y a beaucoup de fierté. Mais personnellement, pour le moment, je suis concentré sur mon club, j'évite de trop penser à tout ça. Il y a eu beaucoup d'articles, je n'ai pas tout lu, j'ai le match le plus important de la saison qui arrive avec le Stade Rochelais. J'espère la victoire et ensuite je savourerai à partir de dimanche soir, parce qu'avant lundi, je ne suis pas capitaine du quinze de France » a confié Alldritt.

La suite ? Alldritt ne veut pas y penser