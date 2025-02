XV de France : Il se fait virer par Fabien Galthié !

Axel Cornic

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux l’été dernier, Melvyn Jaminet a tenu des propos ouvertement racistes, qui ont soulevé des vives réactions. Et les conséquences ont été immédiates, puisque Fabien Galthié ainsi que son staff ont décidé de l’écarter de la tournée du XV de France en Argentine, avec l’arrière qui a pris un vol de retour direct.

Décidément, on n’a pas beaucoup parlé de rugby cet été. L’affaire de viol aggravé concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou a fait énormément de bruit, mais elle n’est pas la seule. Le XV de France a également dû faire face au dérapage raciste de Melvyn Jaminet, qui a été mis à pied par la FFR, ainsi que par son club du RCT.

« Il y a rapidement eu une réunion avec Fabien et l’ensemble des dirigeants de l’équipe de France »

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Jaminet s’est exprimé pour la première fois au sujet de cet épisode polémique et notamment sur la réaction de Fabien Galthié. « Il y a rapidement eu une réunion avec Fabien et l’ensemble des dirigeants de l’équipe de France. Ils ont conclu qu’il fallait que je rentre au plus vite en France et qu’avec le temps, on allait voir comment la situation évoluerait » a déclaré l’arrière international aux 20 sélections.

« Derrière ça, le vol retour fut terrible »

« Il était dans l’incompréhension la plus totale » a poursuivi Melvyn Jaminet, au sujet de la réaction du sélectionneur du XV de France. « Derrière ça, le vol retour fut terrible. Je ne savais pas ce qu’il se passait au pays, comment les gens réagissaient… J’étais dans l’attente et j’avais peur ». A noter que le joueur de 25 ans arrive à la fin de sa suspension et il pourrait bientôt faire son grand retour sur les terrains du Top 14, avec son club du RCT. Reste à voir quel accueil lui réserveront les spectateurs, qui n’ont pas épargné Jégou et Auradou leurs de leurs retours respectifs.