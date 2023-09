XV de France : Galthié prend une décision risquée, il valide

Benjamin Labrousse

Ce jeudi à Lille, le XV de France a signé un deuxième succès en autant de rencontres en s’imposant (27-12) face à l’Uruguay. Dans un match très décevant dans le contenu côté français, Fabien Galthié a pu compter sur la présence d’Anthony Jelonch, capitaine du soir. Alors que son état de santé n’était pas tout à fait stable, Sekou Macalou a apprécié de pouvoir évoluer aux côtés du joueur du Stade Toulousain.

Avec une équipe remaniée dans laquelle Antoine Dupont manquait à l’appel, Fabien Galthié prenait un risque ce jeudi face à l’Uruguay. Le sélectionneur du XV de France décidait de titulariser Anthony Jelonch. Nommé capitaine également, le joueur du Stade Toulousain a pu apporter son leadership lors de la victoire poussive du XV de France (27-12) ce jeudi. Quelques mois après sa rupture des ligaments croisés, beaucoup estimaient que la titularisation du troisième ligne face aux Uruguayens était un risque considérable.

« Le risque zéro n’existe pas »

C’est le cas du manager santé du XV de France, Bruno Boussagol, qui, dans des propos relayés par Sud Ouest, avait évoqué le cas d’Anthony Jelonch : « Le risque zéro n’existe pas. On sait très bien qu’il y a des risques : il y en a à 7 mois, à 9 mois et même au-delà. Ce que nous, nous avons validé, ce sont ses performances et son état mental. Et ce que le chirurgien a validé de son côté, c’est la qualité de son transplant. C’est une décision commune des différents acteurs qui ont accompagné Anthony. Et c’est aussi sa volonté. »

« Il nous a encore apporté pas mal de choses dans les zones de combat »