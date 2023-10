XV de France : Coup de bluff de l’Afrique du Sud ?

La rédaction

L'Afrique du Sud brouille les pistes. Alors qu'elle avait pris l'habitude de dévoiler sa composition quatre jours avant le match, l'équipe a annoncé qu'elle ne dévoilera ses plans que vendredi, soit deux jours avant le quart de finale face au XV de France. Pas de quoi perturber les Bleus, qui se méfient, toutefois, de leur adversaire.

L'Afrique du Sud se méfie énormément de l'équipe de France. Il faut dire que les Bleus font forte impression depuis le début de la compétition. Les hommes de Fabien Galthié sont toujours invaincus et sont déterminés à aller chercher le trophée chez eux. Alors pour tenter de brouiller les cartes, les Springboks ont pris la décision de ne pas dévoiler la composition de leur équipe ce mercredi, mais bien vendredi, soit deux jours avant le quart de finale.

« C'est tactique »

Directeur du rugby des Springboks , Rassie Erasmus a reconnu que cette décision était volontaire. « C'est tactique sourire en coin. Nous voulons nous assurer que pour chaque poste, nous avons quelqu'un de bon et en forme. Et sur certaines positions nous ne savons pas encore quelle sera la meilleure option » a-t-il confié en conférence de presse. Mais les Bleus se concentrent sur eux et sur leur jeu.

