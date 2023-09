XV de France : Boudjellal annonce un bouleversement

Benjamin Labrousse

Souvent comparé à l’équipe de France de football au niveau de la diversité présente dans son effectif, le XV de France est touché par une polémique. En effet, le journal d’extrême-droite « Valeurs Actuelles » a publié sa une avec une image d’Antoine Dupont et de Jean Dujardin. Alors que l’hebdomadaire est accusé de récupération politique, Mourad Boudjellal estime que l’équipe de France de Rugby pourrait connaître davantage de diversité à l’avenir.

La une de « Valeurs Actuelles » parue ce vendredi ne passe toujours pas. Après les vives réactions de Jean Dujardin et d’Antoine Dupont à ce sujet, c’est désormais l’ancien président du RC Toulon Mourad Boudjellal qui estime que le journal a usé de récupération politique. De plus, Boudjellal pense que le Rugby n’est plus le sport conservateur qu’a tenté de promouvoir le magazine d’extrême-droite.

XV de France : Polémique avec Antoine Dupont, l'extrême droite sort du silence https://t.co/PX9HF4c0oz pic.twitter.com/XNyfgpWfsB — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

« Ils sont nostalgiques d’une société qui n’existe plus aujourd’hui »

« Il faut faire attention. « Valeurs Actuelles » cible un tissu social où l’on se retrouve entre vrais bons Français. Ils sont nostalgiques d’une société qui n’existe plus aujourd’hui » , déclare ainsi Mourad Boudjellal dans un entretien accordé au Parisien . « Ils ont du mal à passer du noir et blanc à la couleur. Ils ont raison sur un point, c’est que le rugby est en train de réconcilier les Français. S’ils sont champions du monde, les Bleus vont faire beaucoup de bien au pays. Et il en a besoin. « Valeurs Actuelles » joue sur ça » .

« Bientôt, le rugby va ressembler à la France d’aujourd’hui »