Coupe du monde de Rugby : Cristiano Ronaldo envoie un message

Benjamin Labrousse

Figurant parmi les nations surprises de cette édition 2023 de la Coupe du monde de Rugby, le Portugal connaît seulement sa seconde participation à un mondial. Les loups espèrent tout de même se battre malgré leur statut de petit poucet, et ont même reçu les encouragements d’un certain Cristiano Ronaldo.

Certes, le mondial de Rugby est très élitiste au niveau des nations représentées. Il n’empêche, certains pays comme le Portugal tentent tant bien que mal de se faire plaisir. Si Os Lobos (Les loups nldr) le savent, ils ne remporteront pas cette édition 2023 de la Coupe du monde, ces derniers espèrent tout de même pouvoir présenter une certaine adversité. La mission s’annonce tout de même compliquée pour le Portugal avec une poule où figurent notamment l’Australie, les Fidji ou encore les Gallois que les Portugais affronteront ce samedi à Nice (17h45).

Deuxième participation au mondial pour le Portugal

La dernière et première participation du Portugal remonte à 2007 et Os Lobos n’avaient pas réussi à remporter le moindre match. D’ailleurs, les Portugais avaient alors encaissé la plus lourde défaite de leur histoire face à la Nouvelle-Zélande sur le score amer de 108 à 13.

« On a eu un message de félicitations de Cristiano Ronaldo »