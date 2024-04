Un nouvel ovni français bientôt en Top 14 ?

Arnaud De Kanel

Sensation du dernier Tournoi des 6 Nations avec les Bleuets, le phénomène Patrick Tuifua a la cote en Top 14. Promis à un grand avenir, le jeune joueur de 19 ans attise les convoitises dans l'hexagone mais également à l'étranger. Mais la puissance financière du championnat français pourrait faire la différence.

Le rugby français continue de produire son lot de talents et le XV de France accueille de plus en plus de joueurs originaires d'Océanie. Dernièrement, nous avons pu assister aux débuts d'Emmanuel Meafou, naturalisé fin novembre. Cette fois-ci, c'est Patrick Tuifua qui fait saliver l'ovalie tricolore. Né en Nouvelle-Calédonie avant de rejoindre la Nouvelle-Zélande à l'âge de 15 ans, le polyvalent troisième ligne a récemment défendu les couleurs de la France avec les Bleuets . Ses prestations ne sont pas passées inaperçues et elles pourraient lui ouvrir les portes du Top 14.



Le Top 14 s'arrache déjà Tuifua

Patrick Tuifua a tout de l'ovni comme aime tant le répéter Fabien Galthié. Troisième ligne d'1,91 m et 113 kg, le jeune joueur de 19 ans impressionne par sa tonicité. En France, certains clubs prestigieux aimeraient s'attacher ses services le plus rapidement possible. Selon les informations du Midi Olympique , il se serait même entretenu avec le Stade Rochelais la semaine passée. L'ASM, le Stade Français et le MHR auraient également des vues sur son profil. Mais ils ne sont pas les seuls séduits par Tuifua.

Le Super Rugby pour Tuifua ?