Transfert à l’UBB : C’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion d'Europe et finaliste du Top 14, l'UBB ne cache pas ses ambitions pour la saison prochaine. Dans cette optique, plusieurs renforts sont déjà arrivés, mais un joueur a décidé de privilégier un autre projet. John Cooney, demi-de-mêlée irlandais de 35 ans, a confirmé avoir été en contact avec le club bordelais, avant de privilégier une signature à Brive, en Pro D2.

Malgré l'excellente saison de Maxime Lucu, l'UBB cherche à recruter un demi-de-mêlée pour épauler le remplaçant d'Antoine Dupont avec le XV de France. Et pour cause, les Bordelais auront pour ambition de défendre leur titre européen, tout en cherchant à enfin priver le Stade Toulousain du sacre en Top 14. Pour cela, il faudra un effectif important, et c'est la raison pour laquelle l'UBB a tenté de recruter John Cooney. Le demi-de-mêlée irlandais de 35 ans, libre après huit saisons à l'Ulster, a d'ailleurs confirmé des discussions avec Bordeaux-Bègles, avant d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à choisir Brive, club de Pro D2.

John Cooney confirme des discussions avec l'UBB... « Le moment était venu de découvrir de nouvelles choses. J’avais envie d’un nouveau défi après huit belles années à l’Ulster. Bordeaux m’avait aussi contacté, mais le défi de Brive m’a plu. J’aime relever de grands défis. Et celui de faire remonter Brive en Top 14 en est un », révèle-t-il dans une interview accordée à La Montagne, avant d'en rajouter une couche.