Top 14 : Michalak fait son grand retour en France

Frédéric Michalak, grand nom du rugby français qui a notamment marqué l’histoire du Stade Toulousain, du RCT et du XV de France, va revenir en Top 14. Après un petit détour par l’Australie et un rôle de consultant à Toulon, l’ancien ouvreur devrait rejoindre le staff de Stuart Lancaster au Racing 92 la saison prochaine.

Avec une professionnalisation qui n’arrive qu’en 1995, le rugby a mis du temps a capturé le grand public en France et devenir un véritable produit marketing, à l’image de son cousin le football. Et l’un des premiers visages du rugby français a été celui de Frédéric Michalak, qui s’est révélé au Stade Toulousain avant d’exploser avec le XV de France lors de la Coupe du monde 2003 en Australie.

Michalak, la première star du rugby français

Joueur au talent indéniable, il a surtout un palmarès qui ferait pâlir n’importe qui, avec trois Boucliers de Brennus et surtout trois Coupes d’Europe avec le Stade Toulousain et le RCT de 2003 à 2015. Avec le XV de France il ne compte pas moins de quatre titres dans le Tournoi des 6 Nations, dont notamment trois Grands Chelem en 2002, 2004 et 2010.

Il a multiplié les expériences depuis sa retraite

Retraité depuis 2018, il a enchainé les expériences variées, que ce soit auprès du rugby ou encore dans les médias. Il a notamment joué un rôle très important dans la création et le développement du Monaco Rugby Sevens, il a travaillé dans le rugby à XIII en Australie et plus récemment a joué un rôle de consultant auprès de son ancien club du RCT. Mais il devrait bientôt ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière...

Nouvel entraineur de l’attaque du Racing 92