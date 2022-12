Top 14 : En fin de contrat, Russell met la pression sur le Racing 92

Axel Cornic

Finn Russell s’est exprimé au sujet de son avenir, alors que son contrat avec le Racing 92 se termine dans seulement quelques mois. Stuart Lancaster qui sera son prochain manager souhaite le garder, mais l’Ecossais semble encore être dans le flou, expliquant tout de même vouloir rapidement trouver une solution.

La saison prochaine sera le début d’un nouveau chapitre pour le Racing 92. Jacky Lorenzetti prendra effectivement du retrait, pour laisser les manettes du club à Laurent Travers, qui à son tour accueillera Stuart Lancaster au poste de manager général du club. L’ancien sélectionneur de l’Angleterre aura la lourde tâche de remettre sur les bons rails le club francilien, qui n’a pas gagné le moindre titre depuis 2016.

Lancaster veut garder Russell

Avant son arrivée, Lancaster a accordé un long entretien à Rugbyrama pour y détailler son plan pour le Racing 92... mais a surtout envoyé un message pour l’une des stars de l’effectif, en déclarant vouloir garder Finn Russell. « Il a fait un excellent début de saison, que ce soit sous le maillot du Racing ou avec la sélection écossaise » a confié Lancaster. « Nous tenterons évidemment de conserver tous les meilleurs joueurs du club ».

« J'espère que nous pourrons le faire le plus tôt possible, pour que je sache ce qui se passe et que je puisse aller de l'avant »