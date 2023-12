Rugby : Un retour raté pour Laporte, «tout n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité»

Axel Cornic

Après un début de saison catastrophique, qui a vu l’équipe chuter à la dernière place du Top 14, Mohed Altrad a appelé au secours Bernard Laporte. Il n’y a toutefois pas eu l’électrochoc attendu, puisque l’ancien président de la Fédération française de rugby reste sur deux défaites en autant de matchs.

Après la magnifique aventure au RCT, il avait assuré qu’on ne le reverrait plus en Top 14. Pourtant, Bernard Laporte est bel et bien revenu puisque Mohed Altrad a fait appel à lui pour redresser la barre d’un MHR très mal en point.

Ramos : «Quand Antoine Dupont voudra parler à l'arbitre, il le fera ne vous inquiétez pas» https://t.co/wUMDHl1d5K pic.twitter.com/Yo6lIGZY27 — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« J'ai appelé Bernard Laporte un samedi et quelques heures plus tard son équipe était constituée »

« C'était le seul qui était disponible et il avait envie de faire quelque chose dans ce club » a révélé le patron de Montpellier, dans un long entretien publié ce lundi par L’Equipe . « Il est allé chercher à son tour des gens qui étaient disponibles. J'ai appelé Bernard Laporte un samedi (le 18 novembre) et quelques heures plus tard son équipe était constituée avec Patrice Collazo, Vincent Etcheto et Christian Labit. Le lendemain, ils (les coachs) étaient au club ».

« Tous ces changements amènent une forme d'instabilité »