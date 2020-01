Rugby

Rugby - Top 14 : Tout est bouclé pour l’avenir de Philippe Saint-André !

Publié le 21 janvier 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le renfort de Philippe Saint-André, Mohed Altrad, président de Montpellier, assure que l'ancien sélectionneur du XV de France arrivera en février.

Ce n’est pas un secret : Mohed Altrad ferait le forcing afin d’attirer Philippe Saint-André. Le technicien de 52 ans devrait, selon toute vraisemblance, intégrer l’organigramme de Montpellier d’ici quelques semaines, le tout en tant que directeur du rugby. Si l’arrivée de PSA n’a pas encore été officialisée par les Héraultais, le principal concerné travaillerait d’ores et déjà en coulisses, notamment sur le recrutement, selon les révélations du Midi-Olympique . Et Altrad, président du MHR, envoie un message fort concernant Saint-André.

« Le mois prochain, (Philippe) Saint-André va arriver »