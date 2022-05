Rugby

Rugby - Top 14 : Mathieu Bastareaud prêt à revenir au RCT ?

Publié le 9 mai 2022 à 21h35 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le LOU et à 33 ans, Mathieu Bastareaud pourrait revenir au RCT la saison prochaine.

La fin de carrière de Mathieu Bastareaud a été semée d’embuches. Son rêve américain a en effet tourné cout à cause de la crise du Covid-19 et alors qu’il est désormais reconverti au poste de troisième-ligne, il est persécuté par les blessures au LOU. Celle survenue au genou, la deuxième en l’espace de très peu de temps, pourrait bien avoir signé la fin de sa carrière et avec un contrat qui se termine à la fin de la saison, on voir mal où il pourrait rebondir.

Bastareaud pourrait entrainer les Crabos du RCT