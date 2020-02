Rugby

Rugby - Top 14 : Le Racing réagit à la polémique Russell !

Publié le 14 février 2020 à 22h35 par A.C.

Laurent Travers s’est exprimé au sujet de la polémique touchant son ouvreur Finn Russell, en conflit avec le staff du XV du Chardon.

C’est une décision forte qu’a prise Gregor Townsend… et qui fait couler beaucoup d’encre ! Le sélectionneur de l’Écosse a décidé d’écarter Finn Russell en pleine préparation du Tournoi des Six Nations. Les médias britanniques ont évoqué une histoire de « quelques verres de trop », mais le joueur a lui parlé d’une véritable incompréhension avec le staff écossais, attaquant durement son sélectionneur. Ce dernier a déclaré ne pas vouloir changer d’avis pour le moment, alors que plusieurs joueurs de son effectif ont réclamé le retour de leur maître à jouer.

« Je n'ai strictement rien à reprocher à Finn Russell »