Rugby - Top 14 : Mourad Boudjellal quitte la présidence du RCT !

Publié le 13 février 2020 à 14h35 par A.C.

Mourad Boudjellal n’est officiellement plus le président du RCT. C’est Bernard Lemaitre, actionnaire majoritaire du club, qui prend sa place.

Au début du mois de décembre dernier, Bernard Lemaître est devenu actionnaire majoritaire du RCT, en lieu et place de Mourad Boudjellal. Une première passation de pouvoir a donc eu lieu, avec l’homme d’affaires varois qui a ouvert la porte à un départ, après plusieurs années passées à la tête du club et des nombreux titres glanés. Il a toutefois plusieurs fois assuré vouloir rester président de Toulon jusqu’à la fin de l’actuelle saison…

Lemaître détient désormais 99% des parts du RCT

Ce n’est désormais plus le cas. Ce jeudi, le RCT a en effet annoncé que Bernard Lemaître a acheté le 99% des parts du RCT, mais surtout que Mourad Boudjellal a été démis de ses fonctions de président. « Le mardi 11 février, Bernard Lemaître a procédé à l’acquisition des actions du Rugby Club Toulonnais encore détenues par Mourad Boudjellal. Il en détient désormais 99% par le biais de sa holding Financière de la Seigneurie » peut-on lire dan le communiqué du club toulonnais. « A l’issue de cette opération, le Conseil d’Administration du RCT a enregistré la démission de Mourad Boudjellal de son poste de Président et a nommé Bernard Lemaître Président du Rugby Club Toulonnais Sasp. Mourad Boudjellal conserve un poste d’Administrateur. Bernard Lemaître s’appuiera sur Frédéric Bir, Directeur Général Délégué, pour diriger et gérer le RCT ».