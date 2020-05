Rugby

Rugby - Top 14 : Laporte répond à la Ministre des Sports !

Publié le 28 mai 2020 à 17h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a réagi aux récents propos de la Ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Alors que dans certains pays les compétitions sportives reprennent, comme en Allemagne, les choses sont toujours en suspens en France. C’est notamment le cas du rugby et ce ne sont pas les récents propos de Roxana Maracineanu qui pourraient pousser à l’optimisme. Invitée de RTL récemment, la Ministre des Sports a en effet annoncé : « Sans vaccin, pas de retour à la normale ». Une sortie qui a alarmé les clubs de rugby français. Président de l’Union des Clubs Professionnels de Rugby, Alain Carré a en effet tiré la sonnette d’alarme. « Je pense qu’elle a parlé très vite. Car, à ce moment-là, on n’a plus qu’à mettre la clé sous la porte. Parce que pas de vaccin, pas de reprise avec public. Si le vaccin arrive dans un an ou deux, on fait quoi ? On va faire autre chose, on va jouer au water-polo » a déclaré celui qui également président du club de Colomiers, en Pro D2. « Elle nous sabre le moral avec cette phrase. J’ose espérer qu’elle a été dite comme ça, mais je suis très agacé… ».

« La Ministre est dans son rôle »