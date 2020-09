Rugby

Rugby - Top 14 : Après Plisson, un autre «titi» pourrait quitter le Stade Français !

Publié le 16 septembre 2020 à 18h35 par A.C.

En fin de contrat, Jonathan Danty pourrait bel et bien quitter le Stade Français.

C’est l’un des gros reproches faits, lors de la gestion Heyneke Meyer. L’entraineur sud-africain a en effet apporté des gris changements au sein de l’effectif, poussant vers la sortie des icônes du Stade Français comme Sergio Parisse, mais également écartant certains enfants du club. C’est le cas de Jules Plisson, parti au Stade Rochelais et qui a fait toutes ses classes au sein du club parisien, y remportant notamment un Bouclier de Brennus en 2015 et un Challenge européen en 2017. Jonathan Danty est de cette même génération parisienne prometteuse... qui ne semble toutefois plus avoir d’avenir au Stade Français.

Le Stade Français n’aurait encore rien fait pour Danty