Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Collazo !

Publié le 11 septembre 2020 à 20h35 par A.C.

Patrice Collazo, coach du RCT, ne semble pas du tout avoir digéré la défaite face au Stade Rochelais (29-15).

Voilà une semaine déjà que le Top 14 a repris et certaines équipes ont entamé cette nouvelle saison sur les chapeaux de roues. Les spectateurs ont notamment assisté à un magnifique choc entre le Stade Toulousain et l’ASM Clermont Auvergne (33-30), dont certaines actions ont fait le tour du monde. Pour le RCT, les choses se sont passées différemment. Les hommes de Patrice Collazo ont en effet raté leurs débuts, en échouant sur la pelouse du Stade Rochelais.

« Depuis 10 ou 12 ans que j’entraîne, je n’ai jamais vu ça ! »